Voluntários da região de Ribeirão Preto seguem ajudando vítimas de enchentes no RS

A pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul completa nesta quarta (29) um mês, mas a reconstrução do estado ainda vai levar tempo. E a ajuda que parte da região de Ribeirão Preto continua: uma rede de supermercados tem estimulado a venda de produtos fabricados pela indústria gaúcha. Enquanto isso, voluntários do Samu também estão nessa corrente de solidariedade.

*Reportagem exibida em 29/05/2024.