Alunos do Ensino Médio tem aulas de educação financeira, em Ribeirão Preto Na região, cerca de 50 mil alunos vão aprender a lidar melhor com o dinheiro

Estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino começaram a ter aula de educação financeira. Na região de Ribeirão Preto, cerca de 50 mil alunos vão aprender a lidar melhor com o dinheiro. Lucas Ribeiro, analista do Instituto de Economia Maurílio Biagi da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP), fala mais sobre a importância da educação financeira.