Região de Ribeirão Preto se mobiliza para ajudar vítimas das enchentes no RS Governo gaúcho alerta para golpes envolvendo doações em todo o Brasil

Seguimos falando sobre a corrente de solidariedade da nossa região em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Várias entidades continuam mobilizadas e é necessário ter atenção na hora de fazer a doação. O governo gaúcho alertou os brasileiros sobre golpes envolvendo doações - por isso, é importante procurar pontos de arrecadação sérios. Célia Moura Simões, do Núcleo de Responsabilidade Social da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), fala mais sobre o assunto.