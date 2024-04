Record TV |Do R7

RECORD transmite Botafogo-SP e Corinthians nesta quarta (14), a partir das 21h30 Nas plataformas digitais R7.com e PlayPlus, o público acompanha uma transmissão divertida com Sílvio Luiz, Bola e Carioca

Botafogo-SP recebe o Corinthians em Ribeirão Preto nesta quarta-feira (14), com transmissão da RECORD Botafogo-SP recebe o Corinthians em Ribeirão Preto nesta quarta-feira (14), com transmissão da RECORD (Reprodução/Instagram)

O Paulistão 2024 na tela da RECORD não para e o público vai acompanhar a transmissão do jogo entre Botafogo-SP e Corinthians nesta quarta-feira (14), a partir das 21h30, válida pela oitava rodada. Já nas plataformas digitais R7.com e PlayPlus, a diversão rola solta com Sílvio Luiz, Bola e Carioca. E ainda tem pré e pós-jogo sob o comando de Zé Luiz!

Nunca é demais lembrar que as duas equipes estão na última colocação em seus grupos e precisam somar pontos para se distanciarem da zona de rebaixamento. Por isso, a promessa é de uma disputa das mais acirradas.

Na televisão, Bruno Laurence apresenta a transmissão, que terá narração de Lucas Pereira e comentários de Walter Casagrande e Sálvio Spinola, que analisa os lances polêmicos da arbitragem. Alexandre Oliveira e Bruno Piccinato estarão à beira do campo, trazendo ao telespectador tudo o que acontece no gramado. Márcio Canuto ficará no meio da galera, mostrando, direto das arquibancadas, o clima das torcidas.

Nas plataformas digitais, PlayPlus e canal do R7.com no YouTube, Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem, ao vivo, a cômica transmissão do jogo. E meia hora antes da partida, Zé Luiz comanda o Pré-Jogão e, logo depois que a bola parar de rolar, tem o Pós-Jogão. Os programas têm comentários de Cosme Rímoli e Camila Juliotti.

