RECORD transmite Palmeiras e Inter de Limeira nesta quarta-feira (24) Após estreias sem vitórias, os times duelam em busca do primeiro triunfo no campeonato às 21h30

Alto contraste

A+

A-

Acompanhe a transmissão do Paulistão 2024 na RECORD Acompanhe a transmissão do Paulistão 2024 na RECORD (Divulgação/RECORD)

Depois do sucesso da primeira rodada do Campeonato Paulista, as equipes da RECORD estão prontas para, novamente, trazer todas as emoções do Paulistão.

Nesta quarta (24), o público acompanha a partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, a partir das 21h30, no Allianz Parque. Ao vivo para o Brasil, exceto para o Rio de Janeiro.

Na televisão, Bruno Laurence apresenta a transmissão, que terá narração de Oliveira Andrade e comentários de Walter Casagrande e Sálvio Spinola. Janice de Castro e Jean Brandão serão os repórteres que estarão à beira do campo, trazendo, ao telespectador, tudo o que acontece no gramado. Márcio Canuto ficará no meio da galera, mostrando, direto das arquibancadas, o clima das torcidas.

Nas plataformas digitais, PlayPlus e canal do R7.com no YouTube, Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem, ao vivo, a cômica transmissão do jogo. E meia hora antes da partida, Zé Luiz comanda o Pré-Jogão e, logo depois que a bola parar de rolar, tem o Pós-Jogão. Os programas têm comentários de Cosme Rímoli e Camila Juliotti.

Continua após a publicidade

Palmeiras

O atual bicampeão do Paulistão, Palmeiras, volta a campo, pelo torneio estadual, após empatar, fora de casa, com o Grêmio Novorizontino na primeira rodada, pelo placar de 1 a 1. Será a primeira partida do Palmeiras, em 2024, como mandante. Integrando o elenco da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, o jovem atacante Endrick segue sendo desfalque da Verdão nesse começo de temporada.

Continua após a publicidade

Até o momento, a diretoria apresentou três novos jogadores para a temporada: o volante Aníbal Moreno, ex-Racing, da Argentina; o lateral-esquerdo Caio Paulista, ex-São Paulo; e o atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Além dos reforços, a permanência do técnico Abel Ferreira, que teve seu contrato renovado, foi muito comemorada pelos palmeirenses, após especulações de times do exterior que gostariam de contar com o comandante alviverde.

Inter de Limeira

Continua após a publicidade

Na rodada de estreia do Campeonato Paulista, o time da Inter de Limeira, comandado pelo técnico Júnior Rocha, tomou a virada, da Portuguesa, nos acréscimos do segundo tempo, e saiu derrotado dentro de casa, pelo placar de 3 a 2.

Na última segunda-feira (22), a diretoria do clube do interior paulista anunciou a contratação do zagueiro Emerson Santos, de 28 anos, que tem passagens por Botafogo, Palmeiras, Internacional e Kashiwa Reysol, do Japão. O novo reforço já está treinando com o elenco e à disposição do técnico Júnior Rocha.

Acompanhe a partida entre Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo nesta quarta (24), às 21h30, na tela da RECORD.