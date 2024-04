RECORD transmite partida entre Palmeiras e Novorizontino nesta quinta (28) O jogo válido pelas semifinais do Paulistão será exibido na TV e no digital

Palmeiras e Novorizontino disputam vaga na grande final com transmissão da RECORD Palmeiras e Novorizontino disputam vaga na grande final com transmissão da RECORD (Reprodução/Instagram)

Não há desculpas para não assistir o duelo entre Palmeiras e Novorizontino com a RECORD! Na TV, a emissora transmite, com exclusividade e ao vivo, nesta quinta-feira (28), a partir das 21h30, todas as emoções desse jogão, que definirá qual time avança à final do torneio. A transmissão contará com: Bruno Laurence na apresentação, Lucas Pereira na narração, Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola nos comentários, e Márcio Canuto, Janice de Castro e Jean Brandão nas reportagens.

E nas plataformas digitais, incluindo o PlayPlus, os internautas também podem acompanhar esse jogão de bola. Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem a transmissão dos lances, sempre com muitas risadas e descontração. Meia hora antes da bola rolar, Zé Luiz e Cosme Rímoli apresentam o Pré-Jogão e, assim que o árbitro apitar o fim da partida, o Pós-Jogão.

Os dois times se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos do Paulistão 2024. A partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de Raphael Veiga, para o Verdão, e Willian Farias, para o time do interior.

Palmeiras

Desde antes do Paulistão começar, o time comandado por Abel Ferreira já era um dos favoritos ao título do campeonato. É a única equipe que não perdeu no torneio. Foram 13 jogos disputados (12 na primeira fase e um nas quartas de final), sendo nove vitórias e quatro empates.

Para o duelo das semifinais, além de Endrick, Murilo e Richard Ríos - que retornam de seleções -, o Allianz Parque é mais um reforço para o Verdão, que está longe de seu estádio há mais de dois meses para reformas no gramado sintético.

Novorizontino

Que campanha extraordinária do Novorizontino! Neste Paulistão, a equipe comandada por Eduardo Baptista não sabe o que é perder para São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Pela fase de grupos, venceu o Peixe e o Timão, e empatou com o Verdão. Já no mata-mata, empatou, nos 90 minutos, com o tricolor paulista e venceu na disputa por pênaltis.

É o time do interior que mais pontuou na primeira fase. Foram 22 pontos em 12 jogos, sendo seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Aproveitamento de 61%.

Você sabia?

Se vencer o Palmeiras, Eduardo Baptista, técnico do Novorizontino, pode repetir o feito de seu pai, Nelsinho Baptista, que, em 1990, levou o time de Novorizonte à final do Paulistão daquele ano. Na ocasião, o título ficou com o Bragantino, que era comandado por Vanderlei Luxemburgo. O duelo ficou conhecido como “Final Caipira”.

Pode ser a 5ª final consecutiva, de Campeonato Paulista, do Verdão. Desde 2020, o Palmeiras esteve em todas as finais do torneio estadual e saiu vencedor em três. Além disso, se o time de Abel Ferreira vencer a atual edição, será o terceiro título consecutivo do Paulistão.

Acompanhe a disputa de Palmeiras e Novorizontino nesta quinta (28), pelo Campeonato Paulista, a partir das 21h30, na tela RECORD.