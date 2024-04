RECORD transmitirá jogos da Série A2 do Paulistão neste final de semana A emissora exibe todas as emoções de Linense x São José, no sábado (24), e de Ferroviária x Capivariano, no domingo (25)

Alto contraste

A+

A-

RECORD transmite duas partidas do Paulistão Série A2 neste sábado (24) e domingo (25) RECORD transmite duas partidas do Paulistão Série A2 neste sábado (24) e domingo (25) (Reprodução/Instagram)

O próximo final de semana será de muito futebol na RECORD! A emissora transmitirá, na TV aberta, no R7.com e no PlayPlus, duas partidas do Campeonato Paulista da Série A2. O São José lidera a classificação, seguido de São Bento e Ferroviária. Monte Azul e Comercial ocupam as últimas colocações e estão na zona de rebaixamento.

Os telespectadores do interior do estado e o litoral acompanham, no sábado (24), às 17h, a transmissão da partida entre Linense e São José, com apresentação de Jean Sgarbi, narração de Evaldo Prado e comentários de Fabiano Farah.

Já no domingo (25), a partir das 11h, serão exibidas as emoções do duelo entre Ferroviária e Capivariano. O jogo terá narração de Decimar Leite e comentários de Beto Quinalha e Zenon.

Linense x São José

Continua após a publicidade

O Linense ocupa a 11ª colocação na tabela e está a três pontos do Velo Clube, primeiro time na zona de classificação à segunda fase. Com 11 pontos conquistados, o time de Lins venceu três partidas, empatou duas e perdeu cinco.

Com 80% de aproveitamento no campeonato, o São José é o líder da competição. É o único time que não sabe o que é perder, foram sete vitórias e três empates. O clube de São José dos Campos é o que tem a defesa menos vazada do campeonato, foram apenas três gols sofridos. A equipe, ao lado de São Bento e Rio Claro, também foi a que mais marcou gols, 18 até aqui.

Continua após a publicidade

Ferroviária x Capivariano

Os times estão em situação opostas na tabela, mas os dois vêm de derrotas na última rodada. Jogando fora de casa, a Ferroviária perdeu, por 2 a 0, para o Noroeste, e o Capivariano foi derrotado, diante de sua torcida, para o Rio Claro, pelo placar de 5 a 2.

Continua após a publicidade

O time de Araraquara ocupa a 3ª colocação na classificação, a sete pontos atrás do líder, o São José. Já o Capivariano está na briga para fugir da zona do rebaixamento. Com apenas uma vitória, em dez jogos, o time está com oito pontos, dois a mais do que o Monte Azul, primeiro time na “zona da degola”.

Sobre o Paulistão Série A2

A primeira fase do torneio é de pontos corridos. Os 16 times se enfrentam e, após as 15 rodadas, as duas equipes que menos pontuarem são rebaixadas à Série A3 do Paulistão e os oito times que conquistarem o melhor desempenho avançam às oitavas de final do campeonato, quando começa a fase de mata-mata.

As duas equipes que chegarem à final, além de disputarem o título da edição, garantem o acesso à 1ª divisão do Campeonato Paulista do próximo ano.

Acompanhe oPaulistão Série A2 na RECORD pela TV aberta e também nas plataformas digitais do R7.com e PlayPlus.