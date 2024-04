Alto contraste

Os fãs da cultura geek, animes e games terão um programa especial no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de fevereiro, das 12h às 20 horas, com o ‘Anime Tsubasa’ no Parque Anilinas (av. Nove de Abril, s/nº). A entrada é gratuita, e o evento conta com o apoiado pela Prefeitura de Cubatão, por meio das secretarias de Turismo (Setur) e Cultura (Secult).