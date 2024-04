Alimentação saudável para melhorar rendimento Empresas do Vale do Paraíba querem melhorar resultados dos trabalhadores

Pesquisa mostra que empresas preocupadas com o bem estar dos colaboradores já percebiam : funcionários bem alimentados trazem mais resultados. Com isso, empresas do Vale do Paraíba estão investindo em alimentação saudável para melhorar rendimento dos colaboradores. Veja na reportagem.