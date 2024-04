Cheiro de fumaça do incêndio em galpão é sentido em vários bairros Trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil continua

Nesta terça - feira, o cheiro de fumaça do incêndio num galpão no Centro de Santos foi sentido em vários bairros da cidade. Por isso, o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguiu ao longo do dia. Tudo para evitar que mais pessoas, como os moradores que vivem perto de onde tudo aconteceu, enfrentem mais problemas.