No quadro Cnexão Porto desta semana, uma homenagem em comemoração ao Dia do Portuário. Vamos mostrar três histórias inspiradoras e alguns desafios de profissionais que atuam no setor. A data foi criada em alusão a abertura dos Portos às Nações Amigas em 1808. Veja a reportagem completa!