Justiça anula condenação de 60 anos de prisão do Maníaco da Peruca TJ alega que os jurados não levaram em consideração as provas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anula julgamento e sentença do dentista Flávio Nascimento Graça, que tinha sido condenado a 60 anos de prisão em regime fechado por três homicídios e duas tentativas. Um novo julgamento do 'Maníaco da Peruca' deverá ser realizado.