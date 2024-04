No mês do consumidor, Procon realiza ações de orientação Código de defesa do consumidor protege todo tipo de clientes

Ecistem muitos tipos de consumidores. Os que compram só em lojas físicas, outros que pedem tudo pela internet e os que só compram em dia de promoção. Todos são protegidos pelo código de defesa do consumidor, lei brasileira voltada a regular as relações entre clientes e empresas. No mês do consumidor, o Procon realiza uma série de ações para orientação e solução de problemas em várias cidades do estado.

Confira na reprotagem!