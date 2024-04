Alto contraste

Moradores do bairro Aviação em Praia Grande estão preocupados com obra abandonada que virou um problema para a população. Mosquitos e insetos aumentaram no local após um lago se formar na base da construção. Um andaime apodrecido também corre o risco de cair. Veja na reportagem!