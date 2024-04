Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estado de São Paulo deve liderar o faturamento com atividades turísticas no mês do carnaval. Na Baixada Santista alguns hotéis oferecem programação especial durante o feriado. Veja na reportagem.