Celebração do 70ª RECORD nas Cidades RECORD Brasília começa o ano com a realização do 70ª nas cidades na Estrutural.

A RECORD Brasília deu início ao ano de 2024 com a celebração do 70º RECORD Nas Cidades. Um evento que já se tornou tradição na capital federal. Realizado no último sábado, 27 de janeiro, na Cidade Estrutural, a ação foi marcada por uma grande multidão de participantes, atraindo aproximadamente 5.000 pessoas.

Com uma programação repleta de música, entretenimento e prêmios, o RECORD Nas Cidades proporcionou aos presentes um dia de muita festividade. Artistas locais e apresentadores da RECORD Brasília animaram o público com suas participações e a condução da festa. Um dos pontos altos foi o sorteio do caminhão de prêmios.

A ação foi transmitida no programa Balanço Geral - Ed. de Sábado. Na oportunidade, foi proporcionado entretenimento, mas também enfatizou o compromisso da RECORD Brasília e seus patrocinadores com a responsabilidade social.