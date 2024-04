RECORD Brasília recebe a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann A parlamentar estava acompanhada do Chefe de Gabinete da Presidência do PT, José Zunga, e do assessor de Comunicação do partido, Ricardo Amaral

Nesta quinta-feira (21), a RECORD Brasília recebeu a deputada federal pelo Paraná e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, para um café institucional na sede da emissora.

A parlamentar estava acompanhada do Chefe de Gabinete da Presidência do PT, José Zunga, e do assessor de Comunicação do partido, Ricardo Amaral.

Eles foram recebidos pelo Diretor de Jornalismo da RECORD, Roberto Munhoz, pelo Diretor Comercial da RECORD Brasília, Ronnie Bragança, pela Diretora de Jornalismo da Record News, Camila Moraes, e pelo jornalista da emissora, Luiz Fara Monteiro.

A Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) foi representada por Samir Nobre, diretor-geral, e Rodrigo Martinez, vice-presidente da Rede CNT. Também esteve presente o advogado Ricardo Barbosa.

Gleisi Hoffmann é formada em Direito e tem especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira. Filiada ao PT desde 1989, iniciou sua trajetória política no movimento estudantil em Curitiba (PR). Está à frente da presidência nacional do partido desde 2017. Foi senadora pelo Paraná, ministra da Casa Civil, e em 2014 retornou ao Senado, assumindo a liderança do PT. Em 2018, foi eleita deputada federal e reeleita em 2022.

