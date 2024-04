RECORD Bahia realiza mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros

Alto contraste

Neste sábado (6), a RECORD Bahia promove mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, no estacionamento do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

Esse projeto social é realizado há mais de 13 anos pela emissora e tem por objetivo ajudar a população carente de Salvador-BA, oferecendo serviços gratuitos e de qualidade.

A primeira edição do ano contará com a participação especial do cantor EdCity. O artista baiano é conhecido por dar voz aos guetos da cidade. Suas letras com fortes críticas sociais, mostram a realidade do cotidiano em Salvador.

O atendimento ao público acontecerá das 11h às 15h, e estará à disposição da comunidade os seguintes serviços: Design de sobrancelha; Penteados femininos; Capacitação de jovens; Intermediação de mão de obra; Agendamento para emissão de RG; Atendimento e orientação ao consumidor; Massoterapia; Vacinação antirrábica; Adoção de Pet; Noções de trânsito para crianças; Aferição de pressão e glicemia; Atendimento psicoterapêutico para mulheres; Assistência jurídica e orientações sobre a importância da reciclagem e cuidado com o meio ambiente.

A equipe da RECORD Bahia, estará presente para fazer a alegria da galera e realizar a apresentação do Balanço Geral ao vivo, das 13h às 15h, diretamente do estacionamento do Salvador Norte Shopping.

Balanço Geral nos Bairros, prestação de serviços, entretenimento e solidariedade para quem mais precisa.