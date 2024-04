1ª temporada do "Piauí que dá gosto" na TV Antena 10 Projeto foi exibido entre os dias 15 e 19 de janeiro e mostrou as potencialidade do estado e a história do agronegócio

(Divulgação TV Antena 10)

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibiu entre os dias 15 e 19 de janeiro uma série de reportagens especiais dentro do "Piauí que dá gosto”. O material foi exibido no programa Conversa Franca, telejornal noturno da casa. O projeto foi produzido e apresentado por Thimila Coutinho, que mostrou as potencialidades do agronegócio piauiense e contou a história de diversos personagens importantes para o interior do estado.

O primeiro episódio do “Piauí que dá gosto” contou a história da família Agro Fritzen, que saiu de Humaitá, no Rio Grande do Sul, para desbravar o cerrado sul piauiense. No segundo e terceiro episódio da série foi abordado o sistema de produção, desde o preparo do solo até a colheita.

(Divulgação TV Antena 10)

O quarto episódio mostrou o quanto esses produtores contribuem para vida das comunidades ao redor, desenvolvendo o lado produtivo de outras famílias. O quinto e último episódio mostrou a força da pecuária e transportes.

A primeira temporada do "Piauí que dá gosto” contou com 5 episódios exibidos durante uma semana na tela da TV Antena 10. Por conta da boa receptividade do público, a expectativa é que o projeto se estenda para outras temporadas, mostrando muito mais sobre o trabalho desenvolvido no interior do Piauí.

Confira todos os episódios: