Gleyson Dourado vence 1ª edição do Dançar é Bom Demais da TV Antena 10 Votação popular foi feita através do Portal A10+ e contabilizou mais de 43 mil votos

(Divulgação TV Antena 10)

Com direito a chuva de confetes, o telespectador da TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, conheceu nesta sexta-feira (23) o vencedor da 1ª edição do concurso Dançar é Bom Demais.

Com 51,6% dos votos, Gleyson Dourado ficou com a primeira colocação com 22,3 mil votos. Em seguida, a competidora Lia Beatriz ficou com a segunda colocação com 30,9% (13.370 votos) e em terceiro lugar Camila Santos com 17,5% (7556 votos). Ao todo, foram computados 43.553 na primeira votação popular feita pelo A10+.

"Foi uma experiência única. Foi a primeira vez que participei de uma competição em um programa de TV, foi uma semana de ansiedade, correria, correndo atrás de amigos, da família para eles votarem em mim. Eu falava 'gente não me abusem' é só mais por uma semana e graças a Deus deu tudo certo", afirma Gleyson Dourado.

Com a vitória, Gleyson pretende dar continuidade ao sonho de ser dançarino profissional: "Essa vitória foi justamente para as pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho, eu só dou aula em academias, um local fechado e só quem me conhece são meus alunos e minha família. Com essa vitória pode ser que mais pessoas me abracem e conheçam o meu trabalho", encerra o vencedor.

O concurso Dançar é Bom Demais teve início no dia 26 de janeiro, com 12 participantes selecionados. Desses, 9 participantes compareceram e divididos em grupos de 3 disputaram 3 eliminatórias que culminaram na grande final, realizada nesta sexta-feira (23). Para a apresentadora do Bom Demais, Stefhania Fernandes, a competição vai deixar saudade.

"Saudade já. Estou super feliz com o resultado, com a entrega, não só minha, mas de todos os colaboradores e parceiros, que abraçaram essa ideia e realmente foi lindo o engajamento, não só nosso, mas de todas as pessoas e públicos por onde a gente passava.

A gente recebia um feedback positivo sobre o concurso porque a gente mostrou realmente a cara da pessoa brasileira, do nosso piauiense, o que a gente tem de bom para mostrar com toda a positividade. A primeira edição do Dançar é Bom Demais abriu uma porta para mostrar que todo mundo é capaz para mostrar sua diversidade, talento e alegria", analisa.

O primeiro colocado ganhou R$ 1 mil e prêmio de parceiros. Ao todo, foram mais de 10 parceiros que fizeram parte do concurso. Com o sucesso visto na primeira edição, Stefhania Fernandes confirma que haverá uma segunda edição do Dançar é Bom Demais.

"Com certeza. É o que eu quero e que todo mundo quer também e eu acho realmente que realmente vai continuar sendo um marco dentro da nossa programação porque foi algo diferente, foi novo e foi lindo. Recebemos uma energia muito boa de todo público e porque não continuar? Devemos sim continuar", finaliza a apresentadora.