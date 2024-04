TV Antena 10 abre votação popular para final de concurso de dança  

Alto contraste

(Divulgação TV Antena 10)

A grande final do concurso Dançar é Bom Demais já está formada! Três candidatos disputam a preferência do público, são eles: Gleyson Dourado, Camila dos Santos e Lia Beatriz. A votação foi aberta nesta quinta-feira (15) no Portal A10+, parceiro do R7 no Piauí, e seguirá disponível até o dia 23 de fevereiro.

O resultado será divulgado ao vivo no programa Bom Demais, da TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. Os candidatos se inscreveram para participar do concurso, foram selecionados e disputaram, nas últimas semanas, três vagas para a grande final. Os classificados foram escolhidos através de votos de jurados que participaram da atração.

Segundo o programa, o candidato que conseguir o maior número de votos vence o concurso e fatura R$ 1 mil, além de prêmios de parceiros. O segundo colocado leva para casa R$ 500 e outras lembranças. A final será transmitida ao vivo, no dia 23 de fevereiro, a partir das 7h40 no Bom Demais. O programa é apresentado pela jornalista Stefhania Fernandes.

O telespectador pode acompanhar o programa ao vivo na TV Antena 10, canal 10.1, pela web no A10mais.com/aovivo e também pelas parabólicas da Banda KU.