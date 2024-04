TV Antena 10 transmite Corso 2024 Transmissão do maior evento carnavalesco de Teresina será comandada por Mônica Freitas e Carlos Gaeth

(Divulgação TV Antena 10)

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, transmite neste sábado (03) – pela primeira vez – o Corso de Teresina, maior evento carnavalesco da capital piauiense. A atração intitulada como “Pode Entrar no Corso 2024” será comandada por Mônica Freitas e Carlos Gaeth a partir das 17h para todo o Piauí. O telespectador também poderá acompanhar a transmissão pela parabólica Banda KU e no A10mais.com.

O Corso de Teresina ocorre na Avenida Raul Lopes, zona Leste da capital. Neste ano, a TV Antena 10 estará fazendo a cobertura ao vivo. A transmissão contará com reportagens especiais e links com os repórteres Victor Melo, Nathalia Carvalho e Júnior Medeiros. Uma estrutura da emissora está sendo montada no corredor da folia.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), Neto do Angelim, relatou que ao longo do percurso do Corso 2024 haverá três palcos, onde ocorrerão shows de várias bandas locais que animarão os foliões que estiverem na avenida acompanhando o desfile dos caminhões. “Serão três palcos espalhados na avenida Raul Lopes, repleto de bandas locais. Isso mostra o compromisso dessa gestão com a valorização dos nossos artistas locais”, disse.

Alegria, diversão e muita folia na transmissão do Corso de Teresina. Acompanhe neste sábado (03), a partir das 17h, na TV Antena 10. O telespectador também poderá assistir pela parabólica Banda KU, no Youtube e no Portal A10+.