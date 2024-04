TV Atalaia se destaca na cobertura do Campeonato Sergipano 2024 Emissora investe na transmissão multiplataforma e interação com o público

(Divulgação TV Atalaia)

Transmissões semanais dos jogos, reportagens diárias nos telejornais, atualizações sobre a classificação e momento dos clubes. Assim tem sido a cobertura do Campeonato Sergipano 2024 pela TV Atalaia - TV oficial da competição - a fim de valorizar e aproximar o público do futebol do estado.

Dezenas de profissionais estão envolvidos direta ou indiretamente nesta cobertura, que começou desde o evento de lançamento e segue na atualização diária das informações sobre a competição, a preparação para as partidas e a exibição dos jogos ao vivo. Além disso, as estratégias comerciais também são fundamentais para o sucesso da cobertura.

“É a união de esforços dos setores de Tecnologia, Técnica, Produção, Programação, Marketing, Comercial e Jornalismo resulta no produto que valorizamos com tanto orgulho: o Campeonato Sergipano de futebol”, disse a Gerente de Programação da TV Atalaia, Jaqueline Cruz.

(Divulgação TV Atalaia)

A cada rodada a TV exibe uma partida do estadual. A transmissão acontece de forma simultânea, tanto em tv aberta, no canal 8.1, como também no canal do Youtube, que conta com mais de 800 mil inscritos. “A TV Atalaia tem uma grande força no esporte, principalmente no futebol. Então nós mantemos esse título consagrado de ‘a tv do esporte sergipano’ e a gente busca divulgar o campeonato para todo público. Por isso que estamos tanto na tv quanto no youtube”, destacou Bianca Matos, Gerente de Marketing. Segundo ela, 2 mil visualizações simultâneas foram mensuradas na transmissão pela internet.

(Divulgação TV Atalaia)

Além de transmissão, durante a semana são exibidos nos telejornais todos os detalhes dos jogos e informações sobre os dez clubes participantes do estadual. “Do ponto de vista da programação, estamos cada vez mais alinhados com a RECORD e trabalhando na divulgação dos jogos durante a nossa grade. Buscamos mostrar o antes, durante e depois, com todos os lances, as emoções e os protagonistas”, explicou Jaqueline Cruz.

Tanto a Gerente de Marketing quanto a de Programação destacaram que o grande objetivo da cobertura e empenho dos profissionais envolvidos é aproximar o campeonato do público sergipano. “O nosso trabalho em conjunto é potencializar o futebol dentro do estado e levar a competição para o torcedor”, ressalta Bianca.

E para estabelecer esta conexão, a interatividade com o público tem sido amplamente explorada durante esta cobertura. “ A busca pela interatividade, representatividade e comodidade. Essa foi a tríade que buscamos para o torcedor. Desde a mensagem com uma pergunta, ou pedido de alô através do WhatsApp, passando pela escolha da nossa equipe de transmissão”, pontuou Jaqueline Cruz.

NOVIDADE DO ANO

A fim de ampliar ainda mais a cobertura, a TV Atalaia trouxe algumas novidades em relação ao ano passado. Em 2024, pela primeira vez uma comentarista mulher foi colocada na equipe fixa da cobertura e tem participação ativa nas informações atualizadas sobre os times e análise da partida.

(Divulgação TV Atalaia)

A representante feminina na equipe de comentaristas dos jogos é Katiane Peixoto. Ela iniciou em 2023 como convidada a fazer a cobertura de jogos da série C, e neste ano foi designada a colaborar na grande cobertura do Campeonato Sergipano.

"Ver as pessoas em qualquer canto do estado acompanhando as nossas transmissões é especial demais. Sobretudo pelo fato de eu estar ali representando as mulheres, debatendo o futebol, conversando com o público, ganhando mais espaço e mostrando para outras mulheres que o futebol é nosso lugar também", destacou Katiane.