TV Cidade Fortaleza estende seu sinal digital para todo o Ceará 

Todo o interior do Ceará pode sintonizar, a partir de agora, a programação da TV Cidade Fortaleza com qualidade digital. Isso acontece devido à migração das antigas parabólicas “Banda C” para as novas antenas “Banda KU”, que utilizam a tecnologia 5G na mesma faixa de frequência do sinal de TV Satélite emitido para as parabólicas tradicionais. "Para a implementação da tecnologia 5G, que está crescendo em todo o Brasil, nós temos que essa faixa de frequência das parabólicas antigas sejam utilizadas para a nova tecnologia 5G. Em razão disso, foi feita a limpeza dessa faixa nos municípios onde ainda é muito usada essa 'Banda C'", explicou o gerente regional da Anatel, Gilberto Studart .

(Divulgação TV Cidade Fortaleza)

O Grupo Cidade planejou uma operação especial para anunciar a novidade. "Fizemos todos os investimentos necessários, através de uma parceria com a própria Record, para que as afiliadas também aderissem ao sinal presente na 'Banda KU', no satélite digital e disponível para toda a população do interior do Ceará", declarou o diretor do departamento Técnico da empresa, Emanuel Carvalho.

Para sintonizar, é preciso um kit com receptor e uma antena parabólica da Banda KU.

Confira o vídeo:

Grupo Cidade

O maior potencializador de conteúdo jornalístico e de entretenimento do Ceará é composto, atualmente, por um pool de empresas.

São sete emissoras de rádio, um portal de notícias, uma coluna de viagens e uma emissora de televisão. A TV Cidade Fortaleza, o portal de notícias GCMAIS, a coluna "Bora Viajar?!" e as rádios Atlântico Sul FM, Cidade FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Clube FM, 89 FM e Cidade AM 860 fazem parte do GCC.