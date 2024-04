Apresentado por Linda Carvalho, TV Correio estreia ‘JC+’ Nova atração do Sistema Correio de Comunicação procura trazer muita interação e conteúdo próprio, aproximando os telespectadores do telejornal

(Divulgação TV Correio )

A partir de abril, a TV Correio estreou mais um produto multiplataforma. Trata-se do ‘JC+’, uma live que é transmitida diariamente no Instagram da emissora, às 16h30.

A apresentação fica por conta da apresentadora do Jornal da Correio, Linda Carvalho. A nova atração do Sistema Correio de Comunicação procura trazer muita interação e conteúdo próprio, aproximando os telespectadores do telejornal. Para acompanhar a live, basta acessar o Instagram da TV Correio: instagram.com/correiotv

Com um jornalismo interativo, o Jornal da Correio se destaca na programação. A partir das 19h, o telejornal leva os principais fatos do nosso estado, com um formato dinâmico que possibilita comentários e interação com a população.