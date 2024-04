‘Bora Mulher’: a força do empreendedorismo feminino na Paraíba Em quatro episódios, apresentadora Linda Carvalho mostra as mulheres que estão à frente de negócios em setores como tecnologia, agronegócio e beleza

(Divulgação TV Correio )

Estreou no último dia 5, no Jornal da Correio, a série de reportagens “Bora, Mulher!”, que contou histórias de empreendedoras na Paraíba. Em quatro episódios, a apresentadora do JC, Linda Carvalho, mostrou as mulheres que estão à frente de negócios em vários setores, como tecnologia, agronegócio e beleza.

“Buscamos contar histórias sobre o empreendedorismo feminino na Paraíba e trazer dicas e orientações para quem quer começar a empreender ou para quem já empreende, mas quer desenvolver mais o seu negócio”, disse Linda.

O Jornal da Correio vai ao ar às 19h, na TV Correio, e também é transmitido ao vivo no canal da emissora no YouTube. As reportagens foram reprisadas no programa Correio Debate, que vai ao ar a partir das 13h30, e também podem ser conferidas no canal oficial da emissora no YouTube.

Ainda como parte do projeto, uma série de conteúdos digitais foram publicados no Instagram da emissora, o @correiotv, e no próprio YouTube, à exemplo do podcast especial, que leva o nome do projeto, com entrevistas especiais exclusivas.