Abril de novidades na TV Guararapes | RECORD

A partir do dia primeiro de abril, Cardinot passa a apresentar um programa diário e expande sua presença de segunda a sexta, às 14h30, ocupando o horário nobre do almoço. Análises, reportagens especiais, mais conteúdo diversificado para o seu dia a dia. Naquele padrão que o telespectador já conhece e aprova.

A turma do "Que Arretado" continua animando as tardes da TV Guararapes de segunda a sexta-feira dentro do programa "Cardinot na Guararapes". Jota Jr, Ni do Badoque e Wendy também estarão com o nosso telespectador nas tardes de sábado.

O programa começa em novo horário (13h50) no dia 6 de abril. Mas as mudanças não param por aí. No sábado, dia 6 de abril, a TV Guararapes estreia o "Balanço Geral Edição de Sábado" ao meio-dia, com Washigton Gurgel. O telespectador vai ficar por dentro de tudo que foi importante ao longo da semana e as notícias do final de semana.

Achou que acabou de novidades? Pega mais uma. Vem aí o Bregoso Cast. Um programa especial com a galera do Brega Bregoso invadindo a sua telinha. Prepare-se para entrevistas exclusivas, matérias especiais e sátiras do cotidiano das cidades e do cenário brega pernambucano, trazendo o ritmo mais popular do estado de Pernambuco. Estreia domingo, dia 7 de abril, a partir das 10h.

A TV Guararapes está cada dia mais conectada com o povo pernambucano, buscando sempre uma programação diversa e com conteúdo de qualidade. “A vice-liderança está consolida, porém estamos sempre em movimento, criando novas oportunidades para o nosso telespectador, para o mercado publicitário.

Sempre fazendo pesquisas, ouvindo e prestando atenção no que os pernambucanos esperam da nossa emissora”, celebra Cacá Marthins, Superintendente do Sistema Opinião. A TV Guararapes tá com Você!