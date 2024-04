Transmissão de carnaval da TV Guararapes | RECORD foi um sucesso

Alto contraste

A transmissão ao vivo do carnaval de Pernambuco feita pela TV Guararapes | RECORD foi um grande sucesso. A emissora manteve a vice-liderança consolidada nos dias da folia de Momo em mais um ano de cobertura. Os telespectadores que não foram para a festa assistiram do conforto de suas casas a tudo o que acontecia nas ruas. Foram mais de 55 horas de transmissão ao vivo pela TV e pelo canal do YouTube. O sucesso foi tanto que a emissora registrou mais de 1,4 milhões de pessoas alcançadas por minuto durante a transmissão da festa. No YouTube, o número de alcance foi de mais de dois milhões e quinhentos mil.

Para o superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Marthins, a palavra que resume esse excelente resultado é parabéns. “Quero parabenizar toda equipe da TV Guararapes, que é muito guerreira e competente em tudo que faz para levar sempre o melhor aos nossos telespectadores. E agradecer muito ao público da nossa emissora, que reconhece a TV Guararapes como uma empresa que traz informação com credibilidade e também muito entretenimento”, pontuou.

A gerente de programação da emissora, Heloísa Lobo, ressaltou que a transmissão da TV Guararapes | RECORD ficou mais uma vez na vice-liderança de audiência. “Isso mostra que o público sabe onde encontrar a maior e melhor cobertura do carnaval de Pernambuco. Mais uma vez fomos vice-líderes e os números revelam isso. Nossa transmissão vem crescendo a cada ano e, para 2025, teremos um projeto ainda maior para levar diversão e muita informação aos nossos telespectadores”, adiantou.

Ciente da importância do carnaval para Pernambuco, a TV Guararapes | RECORD começou a falar sobre a festa, suas curiosidades e o que ela representa para a economia desde o mês de janeiro. A emissora fez uma cobertura robusta da movimentação econômica mostrando quem ganha dinheiro com a chegada da festa e os investimentos do poder público para movimentar os principais focos de folia do estado. Além disso, três programas especiais de carnaval foram produzidos revelando as curiosidades das manifestações culturais da capital, do Agreste e do Sertão de Pernambuco.

O show de cobertura ao vivo proporcionado pelas equipes da TV Guararapes | RECORD começou na abertura do carnaval do Recife e de Olinda, na quinta-feira (8), com a realização do Jornal Guararapes diretamente da Praça do Marco Zero sob o comando da apresentadora Meiry Lanunce. Após o telejornal, a transmissão continuou no YouTube da emissora. O mesmo foi realizado na sexta-feira. Um time de mais de 200 profissionais trabalhou para o sucesso dos seis dias de transmissão da festa.

No Sábado de Zé Pereira, foram cinco horas mostrando ao vivo o desfile do Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo, e o sobe e desce dos foliões pelas ladeiras de Olinda. A transmissão do sábado foi ancorada pelos apresentadores Meiry Lanunce e Gernand Lopes e contou com a participação ao vivo do time de repórteres da emissora e dos integrantes do programa Que Arretado. À noite, a transmissão ao vivo seguiu pelo YouTube.

No domingo, na segunda e na terça-feira, toda a animação do carnaval de Pernambuco continuou sendo mostrada ao vivo na tela da TV Guararapes | RECORD e no canal do YouTube. Foi no horário das 10h às 13h do domingo que os telespectadores acompanharam a folia pela emissora. Já nas segunda e terça-feiras, a transmissão ao vivo foi diretamente de Olinda, das 11h50 às 15h30, sob o comando de Gernand Lopes com os repórteres da TV e a turma do Que Arretado.

Além de tudo o que foi mostrado ao vivo e produzido de maneira especial pela emissora, este ano a TV criou o “Tá ligado”; um guia de carnaval com informações importantes para quem iria cair na folia. Também foram veiculados boletins exclusivos com orientações sobre mobilidade, saúde, segurança e agenda das apresentações. “Nossa cobertura foi informativa, teve prestação de serviço e também diversão. Por isso o público ficou ligado na gente. A TV Guararapes tem um lugar guardado no coração do povo pernambucano”, ressaltou Cacá Marthins.