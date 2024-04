RECORD Nas Cidades Ananindeua / Pará

Alto contraste

(Divulgação RECORD Belém)

No último sábado, dia 24 de fevereiro, a cidade de Ananindeua, no Pará, foi palco da 4ª edição do RECORD Nas Cidades, uma iniciativa social promovida pela RECORD Belém. Localizado na rua Santa Fé, próximo à Nova Orla do município, o evento atraiu mais de 5 mil pessoas, consolidando-se como um verdadeiro sucesso na região.

O RECORD Nas Cidades vai além de simples entretenimento, proporcionando à comunidade uma série de serviços sociais. Em parceria com a prefeitura de Ananindeua, mais de 50 serviços foram oferecidos à população. Entre os principais parceiros do evento, destacam-se a Equatorial, Embeleze, Unama, Escola Albert Einstein, Varejão Móvel e Carreta de saúde da prefeitura de Ananindeua. O Fecomércio/SESC no Pará marcou presença, oferecendo serviços odontológicos, BiblioSesc e a parte infantil de recreação;

A festa da solidariedade contou com a participação do time de apresentadores da Record Belém, que atuaram como mestres de cerimônia. Amanda Pereira, Marcus Pimenta, Priscilla Amaral e Adriana Martins abrilhantaram o evento, que também contou com performances artísticas de Gleydson e Lohan, Batidão do Melody, Carimbó Avoado, Mayara Viana, Dj Nandinho, Karol Diva, Xeiro Verde e I Love Pagode. Entre as atrações tivemos a apresentação do grupo bem viver do SESC que é composto por pessoas da 3ª idade com senhoras entre 55 até 92 anos, outro grupo que se apresentou foi o Hip hop pela paz, grupo infantil de dança originado de um projeto social, o grupo é composto por crianças e adolescentes com faixas etárias entre 05 e 16 anos;

A presença das Secretarias de Justiça (SEJU) e Secretária Estratégica de Articulação e Cidadania (SEAC) foram fundamentais para a realização de emissões de RG e Certidões, agregando valor aos serviços oferecidos durante o Record Nas Cidades. O engajamento da comunidade foi notável, refletindo a importância desse evento que vai além do entretenimento, promovendo o bem-estar e a solidariedade.

O evento foi marcado não apenas pela oferta de serviços, mas também por atrações musicais que animaram o público presente. Além disso, houve sorteio de prêmios e distribuição de brindes, tornando o RECORD Nas Cidades uma experiência completa e envolvente para todos os participantes.

O sucesso do RECORD Nas Cidades é resultado da parceria entre patrocinadores e apoiadores que acreditam no propósito do evento. Ao unir entretenimento e responsabilidade social, a Record Belém reforça seu compromisso com a comunidade, tornando-se uma referência na promoção de eventos que vão além do simples divertimento. O RECORD Nas Cidades é mais do que um evento; é uma celebração da solidariedade e do compromisso com o bem-estar da população paraense.