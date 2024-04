Via Pará - Programa especial em homenagem aos 408 anos de Belém Com apresentação de Marcus Pimenta e Adriana Martins, a RECORD Belém exibiu um especial repleto de música, cultura e aspectos marcantes da cidade

(Divulgação RECORD Belém)

No último sábado do mês de janeiro (27), os belenenses e espectadores de todo o Pará foram presenteados com um espetáculo memorável em celebração aos 408 anos de Belém, por meio do programa especial Via Pará. Com apresentação de Marcus Pimenta e Adriana Martins, o evento prometia ser uma jornada inesquecível repleta de música, cultura e aspectos marcantes da cidade que completou mais um ano do dia 12 de janeiro.

(Divulgação RECORD Belém)

As apresentações musicais foram verdadeiramente magníficas, destacando a diversidade musical paraense. Edilson Moreno, Victoria Pinheiro, New Batidão e Carimbó Avoado encantaram os telespectadores, proporcionando uma fusão vibrante de ritmos que reflete a riqueza cultural da região. Além disso, a presença marcante dos influenciadores Epaminondas Jr. e Caio Ariel conhecido como tradutor paraense, trouxe uma atmosfera descontraída e contemporânea ao espetáculo, conectando-se com o público de forma única.

(Divulgação RECORD Belém)

Ao longo do programa, diversas matérias especiais enriqueceram a celebração. A primeira delas foi um mergulho na culinária paraense, destacando um prato que é um verdadeiro tesouro gastronômico: filé de peixe com farofa de castanha, servido com arroz de jambu e tucupi. Uma explosão de sabores que cativou não apenas os paladares, mas também evidenciou a identidade única da culinária local.

(Divulgação RECORD Belém)

Outra matéria especial transportou os telespectadores até o Bar do Parque, um local historicamente significativo em Belém. Com suas histórias e testemunhos do passado da cidade, o Bar do Parque se tornou mais do que um simples estabelecimento, é uma peça viva do patrimônio local, preservando tradições e memórias.

(Divulgação RECORD Belém)

O programa não deixou de explorar os encantos e peculiaridades da cidade de Belém, escolhendo como cenário o icônico Theatro da Paz. Este majestoso edifício não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um ponto turístico imperdível. O Theatro da Paz personifica a sofisticação e o amor pela arte que caracterizam Belém, tornando-se um símbolo marcante ao longo dos anos.

Além das performances e matérias, o programa proporcionou um olhar atento sobre a cidade, destacando sua evolução, tradições e belezas. A celebração dos 408 anos de Belém foi um tributo à história, à cultura vibrante e à identidade única que fazem desta cidade um local verdadeiramente especial.

O Via Pará, com seu programa especial, não apenas homenageou Belém, mas também proporcionou uma experiência enriquecedora para todos os espectadores. O programa especial Via Pará em homenagem aos 408 anos de Belém estará em breve no playplus.