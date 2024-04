RECORD Manaus consolida na vice-liderança por três meses consecutivos A emissora mantém a segunda posição no pódio de audiência no último trimestre de 2023

(Divulgação RECORD Manaus)

Com apenas 4 anos de existência, a emissora tem conquistado o cotidiano da população amazonense com uma programação que se alinha ao dia a dia do telespectador.

A partir das 06h30, o "Amazonas no Ar", com a apresentadora Larissa Santiago, traz as primeiras notícias do dia. Na hora do almoço, é a vez do "Programa Balanço Geral Manaus", sob a descontraída condução do apresentador Paulo Carneiro, abordando temas relevantes para a vida na capital amazonense.

Seu bordão, "Prato na mão, olho na televisão", tornou-se popular entre os telespectadores. À noite, a partir das 17h50, a apresentadora Natalia Teodoro comanda o "Amazonas RECORD", oferecendo um resumo do dia e notícias que encerram a programação local com chave de ouro.

O último trimestre da RECORD Manaus foi marcado por resultados positivos, com uma média de participação de 6,6%¹. Em dezembro, a emissora atingiu uma notável marca de 17% acima da terceira colada em audiência². Neste mesmo mês, o programa "Amazonas no Ar" alcançou uma participação de 9,5%³. Já o "Balanço Geral Manaus" registrou um crescimento significativo, com um aumento de 34% em share em comparação a dezembro de 2022 (4).

Ao longo de 2023, o "Amazonas RECORD" consolidou-se entre os dois telejornais mais assistidos na capital norte, mantendo uma audiência 41% superior à terceira colocada (5). A RECORD Manaus, com seu entretenimento e jornalismo de alta credibilidade, conquistou a preferência do telespectador manauara. Esses números refletem não apenas o sucesso da programação, mas também a sintonia da RECORD Manaus com a audiência local.

