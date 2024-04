RECORD Manaus realiza campanha em alusão ao Janeiro Branco

Alto contraste

(Divulgação RECORD Manaus)

No mês de janeiro, a RECORD Manaus está promovendo a campanha “Todos tem direito à saúde mental’, em alusão ao mês de Janeiro Branco. Durante todo o mês, está sendo enviado mailings com dicas de como manter um ambiente de trabalho saudável, importância de manter um hobby e como fazer o dia a dia se tornar mais leve.

Na última sexta-feira (12), recebemos as psicólogas Dra. Silene Fernandes e Dra. Sollena Fernandes para um bate-papo especial sobre saúde mental com os colaboradores da RECORD Manaus. Foram abordados temas atuais e que são importantes para mantermos a saúde mental em dia.

Em um mundo onde o estresse, a ansiedade e outros desafios emocionais são comuns, a campanha busca criar um ambiente propício para discussões sobre o tema, promovendo a compreensão e empatia. "Falar sobre saúde mental na era tecnológica é um desafio muito grande para o mundo, pois, embora a tecnologia tenha proporcionado avanços significativos em várias áreas, também introduziram novas complexidades e demandas que impactam o equilíbrio emocional das pessoas." afirma a Dra. Silene Fernandes.

Ao enfatizar a importância do autocuidado e da busca por suporte profissional quando necessário, a campanha contribui para a construção de uma Organização mais saudável, inclusiva e solidária. “Saúde mental precisa ser tema de debate em todas as rodas. Num mundo em que cada vez mais somos cobrados e nos cobramos, nos comparamos e estamos expostos à falsa realidade oferecida nas redes sociais, buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente é praticamente questão de sobrevivência. Falar sobre isso é o primeiro passo!”, completa Natalia Teodoro, apresentadora do telejornal local Amazonas RECORD, que participou do bate-papo.