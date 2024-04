RECORD Manaus recebe Governador do Amazonas para estreia Wilson Lima, atual Governador do Amazonas, deu as boas-vindas a Wésllen Techhio e falou sobre ações do Governo

(Divulgação RECORD Manaus)

Hoje, 11 de março, o apresentador Wésllen Tecchio teve sua estreia no comando do programa local Balanço Geral Manaus. Com uma carreira consolidada, o apresentador leva carisma, credibilidade e entretenimento para a televisão do público amazonense.

O Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, visitou a sede da RECORD Manaus para uma entrevista ao vivo, comandado pelo Wésllen Tecchio, falando sobre as ações do Governo na saúde, segurança pública, educação e muito mais!

Wilson Lima, que também já foi apresentador da RECORD, deu as boas-vindas ao mais novo apresentador do Balanço Geral Manaus, desejando ao colega de profissão sucesso.

O Balanço Geral Manaus é de segunda a sexta, a partir das 10h50 e aos sábados a partir de 12h. As principais matérias você pode conferir no YouTube oficial da emissora - @RecordManaus.