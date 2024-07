TV Leste: 40 anos de referência em comunicação no Leste e Nordeste de Minas Gerais

Alto contraste

Há mais de 40 anos, a TV Leste é uma referência em comunicação no leste e nordeste de Minas Gerais. Afiliada da Rede RECORD em Governador Valadares (MG), a TV Leste faz parte do Sistema Leste de Comunicação, que inclui a TV Leste, TV Rio Doce (educativa), Rádio Imparsom FM, Rádio Ibituruna e Diário do Rio Doce (online e impresso aos domingos).

Com sede em Governador Valadares, a TV Leste alcança mais de 150 municípios nas regiões do Leste, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata. Nossa programação atinge mais de 3 milhões de pessoas e 1 milhão de residências, oferecendo conteúdo de alta qualidade da Rede Record e programas locais jornalísticos e de variedades.

A TV Leste exibe semanalmente mais de quatro horas de conteúdo local por meio dos programas jornalísticos Balanço Geral Leste e MG RECORD GV. Nossa audiência e participação de mercado têm crescido constantemente, destacando a força de nossa programação. Desde sua estreia em 3 de agosto de 2009, o Balanço Geral Leste tem combinado informação com seriedade, leveza e bom humor, conquistando a preferência dos telespectadores. Pesquisas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) indicam que a TV Leste já dominou 20% da audiência domiciliar na região, alcançando excelentes médias no horário de 7h às 00h.

Buscando sempre ser referência em mídia regional, a TV Leste inaugurou a transmissão em HDTV com um novo logotipo e comunicação visual, refletindo sua força e valor alinhados ao protagonismo da Record. Com grandes sucessos em jornalismo, variedades, novelas, reality shows, humor e esporte, a TV Leste completou 40 anos em 2023, oferecendo inúmeras oportunidades de negócios para marcas, produtos e serviços.

A economia robusta da região possibilita grandes parcerias com a TV Leste para empresários e empresárias. Nossa plataforma oferece centenas de inserções publicitárias para clientes dos setores de comércio, pecuária, agro, siderurgia, metalurgia, extração mineral, saúde, educação e órgãos públicos.

Nas plataformas digitais, a TV Leste conta com cerca de 300 mil seguidores, conferindo credibilidade e valor à nossa informação e às marcas que nos acompanham. Nosso canal no YouTube, onde retransmitimos nossa programação local, já alcançou mais de 6 milhões de visualizações. Estamos presentes também no Instagram, Facebook e LinkedIn, impulsionando negócios digitais e engajando nossa audiência.

