Diretoria da TV Paranaíba faz expediente em Brasília, visita o Congresso e a Record

Esta semana o Grupo Paranaíba reconheceu parcerias importantes no universo político em Brasília e também na relação institucional.

Agentes políticos com base no Triângulo Mineiro foram agraciados com a Medalha Comemorativa dos 45 anos, dentre os quais os deputados federais Weliton Prado, Ana Paula Junqueira Leão e Dandara Tonantzin, além do assessor especial do Ministério das Relações Institucionais Gilmar Machado. No campo institucional, a RECORD DF, foi homenageada. Quem recebeu a honraria foi o diretor comercial Ronie Bragança.

O superintendente do Grupo Paranaíba Rogério Silva esteve acompanhado do diretor comercial e Marketing da TV Paranaíba Flávio Machado e do conselheiro e assessor jurídico do Grupo Paranaíba Tiago Issa.

