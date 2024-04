Evoluindo no digital, TV Paranaíba lança o podcast 'Balanço do Dia' O 'Balanço do Dia' é um resumo diário das principais notícias regionais, conduzido de forma dinâmica e direta

(Divulgação TV Paranaíba)

Dando continuidade à estratégia de expansão no mundo digital, a TV Paranaíba, afiliada RECORD no Triângulo Mineiro, aposta em mais um produto jornalístico: o 'Balanço do Dia'. O podcast é disponibilizado de segunda a sexta-feira, ao fim do dia, e traz as principais notícias de Uberlândia e região.

Com uma linguagem mais dinâmica, adaptada e direcionada ao público do streaming, o 'Balanço do Dia' tem, no máximo, 15 minutos de duração, cumprindo o desafio de trazer informações completas, de editorias diversas, em um resumo que cabe na rotina de todos ouvintes.

O Brasil é um dos países que mais consomem podcast no mundo. Segundo um relatório da Data Reportal, divulgado no ano passado, quase 43% dos usuários da internet escutam conteúdos nas plataformas de áudio semanalmente. Levando em consideração essa tendência, para o Diretor de Jornalismo da TV Paranaíba, Danilo Caixeta, o propósito é levar a notícia onde o público está: "Nossa preocupação é que a informação chegue ao nosso público, seja qual formato for, qual plataforma for, de que forma for.

Nós queremos, agora, oferecer mais um produto para que nosso público consiga se informar com aquilo que seja de maior relevância na região e no conforto de sua comodidade."

À frente da produção e apresentação está a jornalista Juliana Leal, que acredita que a flexibilidade que o podcast oferece pode ser o maior atrativo para que o público fidelize o produto na rotina: "O marcante do Balanço do Dia é a praticidade. Primeiro por ser um podcast, que permite ser ouvido à hora que quiser, fazendo o que preferir. Segundo, por ser literalmente um resumo dos fatos. A nossa rotina é tão corrida que nem sempre conseguimos acompanhar o noticiário da melhor forma.

Quer opção melhor que chegar no fim do dia e ter ali as principais notícias prontas e juntas, e poder estar informado em 15 minutos?".

O 'Balanço do Dia' já pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio.