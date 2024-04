Grupo Paranaíba comemora 45 anos com honraria

Alto contraste

(Divulgação TV Paranaíba)

A TV Paranaíba, afiliada RECORD situada em Uberlândia, MG, é um dos veículos do GRUPO PARANAÍBA DE COMUNICAÇÃO, que completou no último mês de dezembro, 45 anos de atuação no mercado. A emissora cobre todo o Alto Paranaíba e Triângulo, ricas regiões mineiras, num total de 90 municípios e público potencial de 3 milhões de pessoas.

Nessas mais de 4 décadas, a aliança com a Record já dura 21 anos, e a TV Paranaíba segue firme na vice-liderança de audiência e mercado, com aproximadamente 8 horas diárias de programação local. São cerca de 200 colaboradores trabalhando nos diversas setores da corporação, que contempla ainda a Paranaíba FM, rádio que se destaca no segmento sertanejo e mantém uma liderança esmagadora desde 1989, quando optou pelo estilo musical popular. Além da Educadora 90.9, com programação adulto contemporânea, migrada do AM para o FM em 2017. Este último veículo é líder em seu segmento e presenteia seu público diariamente com música e jornalismo.

Para marcar essa importante celebração, o Grupo Paranaíba criou uma honraria: a Medalha Comemorativa dos 45 anos, para ser concedida a personalidades que foram e são importantes para sua história de sucesso. Ao longo do ano a medalha será entregue em ocasiões especiais, na sede em Uberlândia ou em visitas dos executivos às personalidades escolhidas.

Foto: Presidente do Grupo Paranaíba Ary de Castro Santos Jr. presta homenagem ao prefeito de Uberlândia com medalha comemorativa dos 45 anos do grupo.

O primeiro a recebê-la foi o prefeito de Uberlândia Odelmo Leão, um velho amigo da família Castro Santos, fundadora do Grupo Paranaíba e grande incentivador da imprensa livre.

“Um prazer imenso ser agraciado com essa medalha. Desejo à Paranaíba vida longa e muita saúde para trilhar mais uma jornada bem sucedida”, declarou o prefeito.