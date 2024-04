Grupo Paranaíba participa de 20ª Encontro Regional AMIRT

Alto contraste

(Divulgação TV Paranaíba)

No último sábado (16/03), a cidade de Boa Esperança sediou o 20º Encontro Regional da Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT). O encontro aconteceu na Oficina da Arte, proporcionando um ambiente rico em conhecimento, com discussões e trocas de experiências entre os profissionais da mídia e comunicação.

Foram abordados vários temas relevantes no 20º Encontro Regional da AMIRT, desde estratégias para impulsionar o alcance e a eficácia das emissoras até discussões como evolução tecnológica e sua influência na produção e distribuição de conteúdo, conduzidos por especialistas renomados na área. Foi um evento que despertou vários insights nos profissionais presentes.

Presidente da AMIRT Mayrinck Pinto Jr. recebe Medalha Comemorativa dos 45 anos do Grupo Paranaíba das mãos do superintendente Rogério Silva. Presidente da AMIRT Mayrinck Pinto Jr. recebe Medalha Comemorativa dos 45 anos do Grupo Paranaíba das mãos do superintendente Rogério Silva. (Divulgação TV Paranaíba)

Rogério Silva, Diretor de Comunicação da AMIRT e Superintendente do Grupo Paranaíba, ressalta: "...Eles trouxeram conteúdos novos e mudanças de mercado. O presidente trouxe para gente um panorama que não é só do Brasil, mas é mundial de comunicação, sobre como a gente está lidando com a questão de big techs..."

Além das palestras, também houve no encontro uma feira de exposição de rádio e televisão, onde os participantes puderam interagir com os fornecedores e prestadores de serviço e conhecer de perto as soluções recém-lançadas no mercado. O evento reforça o fortalecimento dos laços entre as emissoras locais e promove o intercâmbio de ideias e experiências.

A associação inclusive destacou o compromisso em apoiar e fortalecer a comunicação em Minas Gerais. Na oportunidade, foi concedida Medalha Comemorativa dos 45 anos do Grupo Paranaíba à instituição.