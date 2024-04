TV Paranaíba celebra sucesso do Paulistão 2024 com os patrocinadores locais Para celebrar esse momento é essencial envolver os patrocinadores

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

Para celebrar a final do Paulistão 2024, a TV Paranaíba, afiliada RECORD no Triângulo Mineiro, ativou duas ações com os clientes Zema e Uniube. A primeira delas foi o Campeonato de Embaixadinhas, que aconteceu na última sexta-feira (05), ao vivo, durante o programa Balanço Geral Tarde. A disputa foi realizada dentro do terminal de ônibus da cidade de Uberlândia. O evento contou com plateia de jovens e adultos que torceu e vibrou muito durante a ação.

Divulgação TV Paranaíba

A regra do campeonato era simples: os três primeiros que chegassem ao local participariam. E o participante que fizesse o maior número de embaixadinhas em 1 minuto ganharia uma bola de futebol. Durante o programa, o apresentador Raphael dos Anjos reforçou as regras e fez uma checagem das embaixadinhas usando como método uma espécie de VAR, checagem eletrônica que se popularizou nas transmissões esportivas dos últimos anos. O vencedor conseguiu 88 embaixadinhas em menos de 1 minuto.

Divulgação TV Paranaíba

Para conectar os patrocinadores, os times de marketing e comercial da emissora convidaram as equipes da Uniube e do Zema para um happy hour no sábado (06) e um jogo de futebol de campo, no qual o Zema levou a melhor. Para valorizar esse momento, foram entregues medalhas simbólicas para os “atletas”. O resultado foi um verdadeiro gol de placa.

Segundo Flávio Machado, diretor comercial e de marketing da TV Paranaíba, “o futebol é um grande produto comercial, com forte apelo junto aos anunciantes, gerando uma imagem positiva para as marcas. Como o Campeonato Paulista é o estadual mais disputado do Brasil, conseguimos atingir uma audiência enorme através da transmissão da RECORD. Isso nos coloca em destaque no mercado local e também junto ao telespectador”, declarou o executivo.

O Paulistão é um produto premium que envolve e engaja a audiência, fazendo com que as marcas possam se conectar com o seu público e assim ter os melhores resultados.