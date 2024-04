Prefeito de Vitória/ES visita sede da Abratel e RECORD, em Brasília Durante a visita, Lorenzo Pazolini, falou sobre os projetos realizados no Espirito Santo e ainda conheceu os estúdios da RECORD Brasília

(Divulgação TV Vitória)

Na manhã desta segunda-feira, 1° de abril, Lorenzo Silva de Pazolini, Prefeito de Vitória/ES, foi recebido na sede da Abratel e da RECORD, em Brasília. Acompanhando o prefeito estavam Amaro Neto, Deputado Federal, Valeria Morgado Ribeiro, Secretária de Comunicação da Prefeitura de Vitória, Americo Buaiz Neto, Vice-presidente da Rede Vitória e Felipe Marinho Caroni, Diretor-executivo da Rede Vitória.

Prefeito Lorenzo Pazolini e sua equipe foram recebidos por Márcio Novaes, Presidente da Abratel e Superintendente Institucional da RECORD, André Dias, Superintendente de Rede da RECORD, Luciano Ribeiro Neto, Diretor-geral da RECORD Brasília e Roberto Munhoz, Diretor de Jornalismo da RECORD.

(Divulgação TV Vitória)

Durante a visita, Lorenzo Pazolini, falou sobre os projetos realizados no Espirito Santo e ainda conheceu os estúdios da emissora, onde foram recebidos por Ronnie Bragança, diretor comercial da RECORD Brasília.

“Encontros como esse são uma oportunidade para reforçar o apoio da RECORD ao poder público, levando informação aos telespectadores. E a TV Vitória é de extrema importância e relevância para o Estado do ESPIRITO SANTO, com jornalismo e entretenimento de qualidade”, disse André Dias.

TV Vitória

A TV Vitória | RECORD tem a maior programação local do Espírito Santo. São mais de sete horas diárias de conteúdos que englobam jornalismo, entretenimento e esportes. A emissora cobre todo o estado com um único sinal, o canal 6.1 digital, e realiza constantes e altos investimentos em conteúdo, tecnologia e pesquisas.

Em 2023, a TV Vitória | RECORD foi a emissora que mais cresceu em audiência no Espírito Santo nos dois principais indicadores de audiência. Foram 7% de crescimento em audiência domiciliar (rat%) e 9% em share (shr%) em 2023, em comparação a 2022. A emissora foi o player que mais cresceu no ano em todo o estado, inclusive mais do que o streaming, proporcionalmente.

A Abratel

A Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) atua junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, aos órgãos regulatórios, às entidades representativas do setor nacional e internacional, com o intuito de garantir uma radiodifusão livre, gratuita e de qualidade.

A Abratel o é responsável por dar voz e representação a cada radiodifusor que presta um dos mais importantes serviços à sociedade: o acesso à informação.