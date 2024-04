Reality Na Brasa estreia na TV Vitória | RECORD neste sábado, 2 Segunda temporada do reality promete trazer mais uma vez o universo do churrasco à TV

A TV Vitória | RECORD já está na contagem regressiva para a estreia da segunda temporada do reality Na Brasa, no próximo dia 2 de março, sábado, a partir das 14 horas. Esta temporada contará com nove participantes do Espírito Santo, que concorrem ao título de “melhor churrasqueiro” de 2024.

Participantes da 2ª temporada | Foto: Vitor Machado Participantes da 2ª temporada | Foto: Vitor Machado (Divulgação TV Vitória)

Além de uma competição, o Na Brasa proporciona que os telespectadores ampliem seu repertório culinário, descobrindo segredos, métodos e técnicas que elevam o churrasco a um novo patamar de sabor. Em seis episódios emocionantes, os apresentadores e convidados dividirão suas experiências e insights valiosos sobre receitas e técnicas.

Dirigido por Marcos Luppi, o programa tem o desafio de trazer novas experiências ao público, falando a mesma linguagem das pessoas de casa.

“Usamos no reality ingredientes conhecidos e acessíveis. O Na Brasa, na verdade, abre a mente das pessoas para novas possibilidades de uso da churrasqueira, traz novas ferramentas para o churrasco, muitos novos modos de preparo e aquele toque de molhos e temperos que todo mundo ama saber. E isso de uma maneira leve, divertida, apesar de toda a competição que há em jogo”, afirma Marcos.

Ainda de acordo com o diretor, em cada dia de prova são usados ingredientes diferentes e, para cada um deles, diferentes possibilidades de preparo na brasa. O objetivo é extrair o máximo de cada um dos candidatos em cada desafio.

Entretenimento e inspiração

Com apresentação do chef Alessandro Eller e do mestre churrasqueiro Edd Campos, o reality promete não apenas entreter, mas também inspirar os amantes da culinária, revelando talentos e técnicas que impressionam até os paladares mais exigentes.

Foto: Gabriel Barros | Folha Vitória Foto: Gabriel Barros | Folha Vitória (Divulgação TV Vitória)

As provas e desafios foram montados inspirados nas principais competições de fogo de chão espalhadas pelo mundo. O apresentador Alessandro Eller pontua que o reality está se aprofundando, neste ano, ainda mais nas técnicas de churrasco e dá até um “spoiler” de um dos desafios que mais vai marcar a temporada.

“O desafio do ‘Salmão na Prancha’ vai surpreender o público e desafiar os competidores. O salmão é um peixe sensível no processo de cozimento, sua temperatura e preparação precisam ser muito bem controlados. Nesse desafio, os competidores precisarão apresentar um salmão defumado impecável, sem que ele passe do ponto, e fique com o sabor do braseiro. Um molho para complementar o prato também será pedido. Sem dúvida, será uma prova incrível, desafiadora e que precisará surpreender os jurados”, completa.

Sobre a tensão típica entre os competidores, Edd Campos pontua que ela é norma, uma vez que participar de um reality e suas provas não é como fazer qualquer churrasco.

“O participante enfrenta tensão, nervosismo e surpresas que podem abalar o emocional. Afinal, dar o seu melhor diante das câmeras, produtores, diretor e jurados torna tudo mais desafiador. Seu primeiro obstáculo, além do preparo dos alimentos, é lidar com as emoções e tensões. Nesta temporada, vamos exigir mais das habilidades individuais. Além das provas já esperadas com preparo das proteínas, teremos provas surpresas individuais fazendo com que cada competidor mostre seu conhecimento e, com isso, tenha a chance de pontos extras. Isso torna a disputa ainda mais empolgante e surpreendente a cada episódio”, adianta.

Nesta temporada, a cada episódio participarão dois convidados diferentes, que, junto com Edd, formarão a banca responsável por julgar cada prova do Na Brasa.

Os bastidores do programa já estão sendo destaque no perfil @rededesabores, no Instagram. Por lá, a influenciadora Marcia Merlo está mostrando os melhores momentos da competição e a expectativa dos assadores.

“Preparamos muitos conteúdos sobre o programa, bastidores, a vida que os participantes levam fora da telinha da TV e, principalmente, muitas dicas sobre churrasco! Além disso, há muitas receitas incríveis que eu preparei para quem está em casa!”, diz.

O reality

O Na Brasa é um oferecimento de Extrabom Supermercados, Produtos Ranchinho, Bem Brasil, Cofril, Arroz Sepé e Temperos Premium Altis Spices.

A estreia da segunda temporada de Na Brasa vai ser neste sábado, dia 2 de março, na TV Vitória | RECORD.