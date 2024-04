Rede Vitória marca presença no Carnaval capixaba 2024 Com conceito "Vem carnavalizar", Camarote da Folia da Rede Vitória será espaço de networking, ativação, conexão e muita diversão

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação TV Vitória)

A Rede Vitória já está preparada para entrar na avenida com suas ações de Carnaval, incluindo o tradicional Camarote da Folia. A festa será nos dias 2 e 3 de fevereiro, sexta e sábado, uma semana antes do Carnaval nacional.

Neste ano, o Camarote da Rede Vitória tem como tema um verdadeiro convite: “Vem Carnavalizar”. O espaço ficará localizado próximo ao recuo da bateria e foi preparado para receber clientes e parceiros com serviços de open bar e open food. Os convidados foram presenteados com o “kit folião”, com brindes, uma sacochila e o abadá, que pode ser personalizado e permite a entrada no camarote. Além de poderem conferir de pertinho o desfile, os convidados do Camarote da Folia também vão acompanhar, nos intervalos, apresentações da banda Samba Soul, no dia 2, sexta-feira, e do DJ Ralph Pitanga, no dia 3, sábado.

De acordo com o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni, o camarote da Rede Vitória é um espaço para se posicionar institucionalmente e receber parceiros, amigos, autoridades e formadores de opinião.

“Nosso camarote terá muitas ativações e proporcionará networking. Além disso, o Carnaval capixaba é o evento de entretenimento mais importante do nosso calendário, que abre o Carnaval no Brasil. A festa capixaba é a expressão mais expoente da economia criativa no nosso estado, um evento potente que gera emprego, negócios, movimenta a sociedade como nenhum outro”, ressalta.

Continua após a publicidade

Entre as presenças confirmadas no Camarote da Folia estão o colunista do Folha Vitória, Pedro Permuy, e o locutor da Jovem Pan Alex Bonno. Também estará presente o influenciador Matheus Simão, da página @oquefazervitoria. Os três serão responsáveis pela cobertura do camarote e registrarão todos os detalhes nas redes sociais @redevitoria e @oquefazervitoria, no Instagram.

(Divulgação TV Vitória)

Toda a ambientação do Camarote da Folia foi pensada a partir do conceito criado pelo publicitário Gustavo Mendonça, e a escolha da palavra “carnavalizar” foi empregada justamente para convidar o público com alegria para a diversão. As cores, segundo Gustavo, também foram escolhidas para representar a diversidade e a pluralidade de pessoas.

Continua após a publicidade

Parcerias

Todos os anos, o Carnaval da Folia da Rede Vitória conta com a presença de parceiros nos dois dias de evento. Neste ano, estarão presentes como patrocinadores Zumbitos, Morar Construtora, Café Cafuso, Vip Rede, Shopping Vitória, Rede Farmes, Rede Construbom, Garoto, Perim e Coroa. O apoio ao camarote fica por conta da Cervejaria Vikings. Cada um dos parceiros promoverá ativações para os convidados.

Continua após a publicidade

Carnaval capixaba

Os desfiles das escolas de samba capixabas acontecem nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. No dia 2, sexta, desfilam as escolas do Grupo A; no dia 3, são as escolas do Grupo Especial, e o dia 4, as escolas do Grupo B.

Confira a programação de desfiles:

Grupo A | Sexta – 02/02

22h — Andaraí

23h05 — Mocidade da Praia

00h10 — Imperatriz do Forte

1h15 — Independente de São Torquato

2h20 — Império de Fátima

3h25 — Unidos de Barreiros

4h30 — Independente de Eucalipto

Grupo especial | Sábado – 03/02

22h — Novo Império

23h12 — Unidos de Jucutuquara

00h24 — Independente de Boa Vista

1h36 — Mocidade Unida da Glória (MUG)

2h48 — Chegou o Que Faltava

4h00 — Unidos da Piedade

5h12 — Pega no Samba

Grupo B | Domingo – 04/02

18h — Chega Mais

19h05 — Rosas de Ouro

20h10 — Mocidade Serrana

21h15 — União Jovem de Itacibá

22h20 — Tradição Serrana