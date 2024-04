TV Vitória foi a emissora que mais cresceu em audiência no ES em 2023 A TV Vitória | RECORD cresce tanto em percentual domiciliar quanto em share mais do que todas as emissoras e até mesmo mais do que streaming proporcionalmente

Em 2023, a TV Vitória | RECORD foi a emissora que mais cresceu em audiência no Espírito Santo nos dois principais indicadores de audiência. Foram 7% de crescimento em audiência domiciliar (rat%) e 9% em share (shr%) em 2023, em comparação a 2022. A emissora foi o player que mais cresceu no ano em todo o estado, inclusive mais do que o streaming, proporcionalmente.

Todos os programas da emissora apresentaram crescimento de audiência domiciliar e share.

O ES no Ar cresceu 9% em audiência domiciliar e 13% no share; o Balanço Geral Espírito Santo cresceu 5% em audiência domiciliar e 10% no share; o Fala ES aumentou a audiência domiciliar em 14% e o share em 17%; o Cidade Alerta Espírito Santo apresentou crescimento de 5% em audiência domiciliar e 7% no share, enquanto o Jornal da TV Vitória cresceu 2% em audiência domiciliar e 4% no share, no comparativo de 2023 com 2022.

(Divulgação TV Vitória)

O crescimento mais expressivo foi o do programa Fala ES, com Roberta Salgueiro, que vai ao ar logo depois do Balanço Geral Espírito Santo, comandado por Michel Bermudes. Os dois programas passaram por importantes reformulações em 2023, que colaboraram para os bons números de audiência.

“Fizemos pesquisas e incorporamos novas editoriais ao Balanço Geral, como economia popular, dramas coletivos e individuais e também aumentamos o espaço do entretenimento. Juntamente com a reformulação do BG, começamos a mexer no Fala ES. O programa ficou mais noticioso e sacramentamos o conceito das entrevistas na temática das questões familiares”, explica o gerente de Conteúdo da TV Vitória | RECORD, Thiago Bruniera.

(Divulgação TV Vitória)

Outro telejornal cujos resultados chamam a atenção é o ES no Ar, apresentado por Eduardo Santos. O matutino passou por uma reformulação editorial e melhor entendimento de seu público, consolidando-se como um jornal de variedades. “Para saber o que vai enfrentar no dia, o capixaba assiste ao ES no Ar. Já é tradição que as pessoas busquem a TV Vitória quando querem saber de qualquer coisa de fuja da normalidade, e as pautas e o conteúdo giram em torno disso. O que mais surpreendeu foi a resposta positiva do público as nossas reformulações, fazendo a TV Vitória | RECORD ser a emissora que mais cresceu”, reforça Bruniera.

O gerente explica ainda que toda a programação da TV Vitória | RECORD recebeu investimentos em 2023 na interatividade, e algumas ferramentas passaram a ser utilizadas. O uso do WhatsApp cresceu muito, por exemplo, e dezenas de pessoas têm participado do ES no Ar por dia, ao vivo, pelo aplicativo.

A interatividade, aliás, se estende à presença dos programas nas redes sociais. Desde 2022, a emissora tem se empenhado para que haja produção de conteúdo também nessas plataformas, como forma de fortalecer a marca, estar perto das pessoas e envolver, de certa forma, a audiência.

“Criamos um núcleo de redes sociais e passamos a investir muito mais energia com as redes sociais. O trabalho nelas deve obedecer aos fundamentos jornalísticos, claro, e fazer as pessoas participarem, se engajarem. Os programas precisam existir na TV, mas também nas redes sociais, no YouTube etc.”, ressalta Bruniera.