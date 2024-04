TV Vitória | RECORD exibe série de reportagens "Ciclo das Águas"

Alto contraste

A água é um recurso natural essencial na vida das pessoas, e sua preservação impacta diretamente o meio ambiente e os ecossistemas. Para difundir o tema, a TV Vitória | RECORD está apresentando o projeto transmídia “Ciclo das Águas”, com reportagens especiais no Jornal da TV Vitória, videocasts, publicações exclusivas nas redes sociais da do jornal on-line Folha Vitória e dois programas especiais, que nos dias 10 e 17 de março, às 10 horas, com uma série de reportagens sobre o processo de tratamento de água e esgoto do Espírito Santo.

(Divulgação TV Vitória)

Videocast Ciclo das Águas | Reprodução - YouTube.

A iniciativa busca evidenciar o que tem sido realizado e quais são os desafios em relação ao tema. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média de cobertura com serviços de esgoto no Espírito Santo atingiu 74,2% da população em 2022, um aumento de 8% em relação a 2010, quando era de 66,2%. Destaca-se que a capital, Vitória, possui o melhor índice de cobertura entre as cidades.

A repórter da TV Vitória | RECORD, Ana Carolina Monteiro, e a apresentadora do Jornal da TV Vitória e do programa especial, Juliana Lyra, estão à frente desses conteúdos especiais. Para Ana, a produção pode ser um “choque de realidade” aos telespectadores.

“Digo choque no sentido de abrir os olhos para o que realmente importa e acontece com a água do rio até o rio. As pessoas vão ter oportunidade de conhecer algo que elas não imaginavam que fosse tão complexo. Para mim, Ana Carolina, é um projeto desafiador, pois é riquíssimo em pormenores. Ninguém nem imagina o quanto a água impacta na economia, na saúde pública e no meio ambiente”, salienta.

Estação de tratamento da Cesan, em Castelo - ES | Foto: Reprodução - Cesan. Estação de tratamento da Cesan, em Castelo - ES | Foto: Reprodução - Cesan. (Divulgação TV Vitória)

Estação de tratamento da Cesan, em Castelo - ES | Foto: Reprodução - Cesan.

Além de uma demanda ambiental, o saneamento básico precisa ser uma política pública. É o que pontua Juliana Lyra. “Nos programas especiais, além de mostrar a realidade de moradores, vamos saber como as cidades e os gestores públicos vêm enfrentando os desafios da universalização do saneamento básico e o que dizem os especialistas sobre as soluções para os problemas existentes. Muitas vezes, a gente não se dá conta, mas o saneamento básico é fundamental para o progresso de uma sociedade. Ele é um motor de desenvolvimento, traz benefícios não só para a saúde da população, mas também para a economia local, a valorização imobiliária e a sustentabilidade ambiental”, conta.

Para a produção dos conteúdos, a equipe de produção responsável pelo especial “Ciclo das Águas” visitou as principais nascentes, estações de tratamento e córregos do Espírito Santo para captar informações sobre o sistema de tratamento da água e seu impacto no saneamento básico para a população.

Conteúdos na internet

Sob a condução do jornalista Edu Kopernick, os videocasts de “Ciclo das Águas” trouxeram entrevistas com especialistas em saneamento básico capixaba. O conteúdo é disponibilizado semanalmente no canal oficial do jornal on-line Folha Vitória no YouTube e no TikTok.

Confira um dos videocasts: