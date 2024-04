Grupo ND lança ND Play, a plataforma audiovisual da empresa A plataforma tem como objetivo atender a uma demanda latente da audiência, que já consome diariamente um volume alto de vídeos dentro do portal ND Mais

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O Grupo ND lançou, na última semana, o ND Play, uma plataforma que organiza e disponibiliza de forma intuitiva e gratuita todos os conteúdos audiovisuais produzidos por todos os veículos do grupo. Simultaneamente a plataforma também foi liberada para todo o mercado e já pode ser acessada.

Como maior produtor de conteúdo regional do Brasil, o Grupo ND se viu diante da necessidade de aglutinar de forma prática todas as dezenas de horas de conteúdos produzidos diariamente. O movimento tem como objetivo atender a uma demanda latente da audiência, que já consome diariamente um volume alto de vídeos dentro do portal ND Mais.

Estão entre os conteúdos séries e documentários exclusivos, transmissões ao vivo da programação da TV, matérias de todos os programas da NDTV, rádios, podcasts e muito mais. Tudo gratuito e a um clique

Para Marcelo Campanholo, diretor de programação e operacional do Grupo ND, “o lançamento do ND Play é uma oportunidade de dar mais visibilidade às produções do Grupo ND, que cada vez mais se especializa em produções exclusivas, como séries, documentários, realities e transmissões de eventos ao vivo”.

Luis Meneghim, diretor de conteúdo da empresa, afirma que “sem dúvida, a plataforma vem para enriquecer o trabalho das centenas de produtores e jornalistas, que todos os dias apuram e produzem dezenas de reportagens, de grande qualidade, que agora ficam organizados e acessíveis de forma gratuita para nossa audiência consumir, rever quando quiser e interagir”.

Basta o público entrar em ndplay.com.br para assistir, de forma gratuita na internet, a séries como Christabel - Sol e Sonhos, projetos especiais como Destino SC e Agro Cooperação e Saúde, podcasts e todas as temporadas do reality show Canta+ e diversos outros conteúdos.

Além de gratuito, o acesso ao ND Play se faz pela internet, sem necessidade de aplicativos. Basta entrar em ndplay.com.br no navegador do seu computador, tablet ou celular e explorar tudo que a ND tem a oferecer.

Felippe Silva, gerente de redes sociais e líder da plataforma, acredita que “o futuro do ND Play é extremamente promissor, uma vez que é uma resposta a uma demanda dos nossos leitores do portal ND Mais e do público na internet como um todo. Não tenho dúvidas que nos próximos meses e anos teremos um crescimento exponencial da plataforma”.