NDTV | RECORD cada vez mais próxima da comunidade

A Rota de Lazer, no centro de Blumenau, recebeu no último domingo (10), as ações do Balanço Geral nos Bairros, que leva serviços gratuitos à comunidade. Essa ação acontece mensalmente e objetiva cada vez mais a proximidade com os telespectadores.

Conhecida pela Oktober Fest, a cidade de Blumenau está localizada no Vale do Itajaí e tem uma das emissoras da NDTV | RECORD em Santa Catarina e focado no envolvimento regional, o Balanço Geral leva aos bairros uma estrutura que oferece serviços gratuitos, além do seu time de jornalistas e comunicadores.

Voluntários ajudaram nessa ação e foram oferecidos gratuitamente serviços como massagem, manicure, pintura facial nas crianças e corte de cabelo, além do Procon móvel e orientações sobre a dengue, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Outra ação foi a orientação sobre como desenvolver um bom currículo para entrevistas de emprego.

