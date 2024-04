NDTV | RECORD leva Balanço Geral para os bairros A NDTV | RECORD sempre está em envolvimento com as comunidades, e em Itajaí, no Litoral Norte Catarinense, o Balanço Geral foi ouvir os telespectadores nos bairros

Quem passou pela praça Santos Dumont no bairro Costa Cavalcante, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, entre às 9h e 12h do sábado (dia 2), pôde dar um abraço e papear com os apresentadores da NDTV | RECORD, Calebe Moreno e Sheila Cardozo.

Além do encontro dos comunicadores com a comunidade, o evento contou com serviços e atrações gratuitas, como, prática de capoeira, aula de dança, aula de skate, além de doação de animais de estimação, teste de glicemia, massagem, corte de cabelo entre outros.

Houve equipes também orientando quanto à prevenção e combate da dengue e para ficar ainda mais bonito, corte de cabelo, design de sobrancelha e maquiagem estiveram disponíveis.

O espaço ainda teve distribuição de livros e atração do Museu Oceanográfico da Univali, tudo ofertado de forma gratuita.

