NDTV - RECORD movimenta o verão em Balneário Camboriú

(Divulgação NDTV)

O verão de Balneário Camboriú é sempre repleto de atrações e badalações para atender ao grande fluxo de turistas, que escolhem a cidade como destino para curtir a época mais quente do ano.

A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do país e a NDTV não está de fora dessa experiência e recebe o público na Praça Tamandaré, proporcionando, lazer e saúde, esportes, dança e muita música ao vivo. O espaço conta com com 800m² de estrutura, lounge, arena de esporte, espaço kids, espaço pet e paredão para escaladas. E até um cenário Instagramável para registrar o melhor dessa experiência. O projeto se iniciou dia 18 de janeiro e será realizado até dia 24 de fevereiro .

Durante toda programação o Grupo ND realiza ações institucionais como entrega de viseiras personalizadas e programação ao vivo diretamente do local.

