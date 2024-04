Primeira transmissão do ND Play mostra alcance da ferramenta O Grupo ND lançou neste mês a plataforma ND Play e a primeira transmissão ao vivo aconteceu neste final de semana.

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O ND Play é uma plataforma que organiza e disponibiliza de forma intuitiva e gratuita todos os conteúdos audiovisuais produzidos por todos os veículos do Grupo ND, como séries e documentários exclusivos, transmissões ao vivo da programação da TV, matérias de todos os programas e podcasts.

E neste último sábado, foi realizada a primeira transmissão do ND Play, do Danki Fight Show, um evento de lutas de boxe tendo como card principal a disputa entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas e o empresário catarinense Guilherme Grillo.

(Divulgação NDTV Florianópolis)

O evento, com transmissão do ND Play e da Record News para Santa Catarina, teve seis lutas no card principal, além do GP entre academias de luta da região.

(Divulgação NDTV Florianópolis)

Esse evento rendeu 38.601 pageviews na página da transmissão ao vivo, mais de 816 mil visualizações totais, com um pico de extraordinárias 96.944 visualizações simultâneas, no YouTube e nos dias 23 e 24 de março, quando a transmissão repercutiu na plataforma, foram 113.207 pageviews em todo o ND Play, incluindo conteúdos além da luta.