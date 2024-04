Alto contraste

Caso Geni: após quase 2 anos do crime, deve ir a júri popular Altevir Rocha, acusado de espancar a namorada Geni Miranda até a morte em Franca. O caso ganhou repercussão pela frieza do investigado, que foi flagrado indo ao enterro da vítima. Altevir apresentou duas versões. Para a Polícia, ele confessou que agrediu Geni, mas mudou a versão, falando que não lembra do que aconteceu. O júri popular foi marcado para acontecer no dia 29 de fevereiro.

*Reportagem exibida em 05/02/2024.